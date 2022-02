In der Schillerstraße, an der Zwockelsbrücke und in der Alban-Haas-Straße müssen drei Stützwände saniert werden. Vor allem das Schutzgeländer entspreche nicht mehr den aktuellen Vorgaben und müsse dringend erneuert werden. Die Kosten liegen bei knapp 785.000 Euro. Der Hauptausschuss hat dem Vorhaben zugestimmt, nun muss der Stadtrat die Arbeiten am Dienstagabend noch absegnen. Auf die Ausschreibung waren vier Angebote eingegangen. Matthias Frey (FDP) wunderte sich, dass das teuerste Angebot doppelt so hoch war wie das günstigste, das den Zuschlag erhielt. Laut Hannah Gerdon (Vergabestelle) hat die Verwaltung alle Angebote geprüft. Das günstigste sei demnach „auskömmlich“ (der Preis ist also nicht unangemessen niedrig) und könne daher den Zuschlag erhalten. Konstantin Boltenhagen, Abteilungsleiter Tiefbau, sagte, dass wegen der Arbeiten an den Stützwänden nur mit geringen Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei. Wenn, dann wirkten sich die Arbeiten nur phasenweise auf den Gehweg aus. Laut Beschlussvorlage gehören die Stützwände dem Land, die Sanierungskosten werden daher vom Landesbetrieb Mobilität getragen. Allerdings ist die Stadt Neustadt für die Ausführung der Arbeiten zuständig.