Es ist eine gute Tradition, in der Verbandsgemeinde Maikammer einmal im Jahr Sportlerinnen und Sportler auszuzeichnen, die in den vergangenen Monaten Herausragendes geleistet und große sportliche Erfolge erzielt haben.

Die jüngste Garde der Päädeldancer Maikammer, die Päädelhopser, begleiteten die Auszeichnung mit einer Tanzvorführung. Verbandsgemeindebürgermeisterin Gabriele Flach und beiden Beigeordneten Nadine Anton und Timo Glaser begrüßten in der Turnhalle in St. Martin auch einige Vertreter aus der Politik, darunter den Ortsbürgermeister von Maikammer Karl Schäfer und für die Fraktionen aus dem Verbandsgemeinderat Volker Stephan. „Sport begeistert die Menschen und führt sie zusammen. Das zeigt sich auf großen Sportveranstaltungen und das zeigt sich auch bei den Auszeichnungen in der Heimat“, sagte Flach. Die Verbandsgemeinde könne wieder auf ein erfolgreiches Sportjahr zurückblicken. Über 30 Einzelsportlerinnen und -sportler sowie fast zehn Teams wurden ausgezeichnet. Das sei ein beeindruckendes Ergebnis und zeige einmal mehr, wie gut und wie breit die Verbandsgemeinde Maikammer auch sportlich aufgestellt sei, so Flach.

Es gebe bewährte und vielversprechende Talente und engagierte Sportvereine. Auch in diesem Jahr sei eine große Vielzahl von unterschiedlichen Sportarten vom Motorsport über den Rasenkraftsport, dem Laufen und dem Turnen bis hin zum Handball, Skaterhockey, Tennis und Kegeln vertreten gewesen.

Sport über Jahrzehnte

Flach gratulierte des Ausgezeichneten, die ihr „Bestes gegeben“ hätten.: „Viele von Ihnen und euch üben ihren Sport schon über viele Jahre aus. Dabeizubleiben und das eigene Ziel unbeirrt weiterzuverfolgen, das allein ist bereits eine Leistung oder ein Sieg über sich selbst. Und umso schöner ist es dann, wenn die Selbstdisziplin und die vielen Trainingseinheiten belohnt werden.“

Der Alltag sei das Training, das Bemühen, Sport und sonstige Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen. Dabei sei Beharrungsvermögen gefragt, denn im Sport komme es auf Kontinuität an. Ohne intensives Training, ohne Disziplin, ohne die Bereitschaft, für ein lohnendes Ziel auch eine Menge Strapazen auf sich zu nehmen, gehe es nicht, so Flach. Zum Erfolg gehöre auch der Wille, das aus sich herauszuholen, was in einem stecke; der Ehrgeiz, an die Spitze zu gelangen und auf dem Siegertreppchen zu stehen. Zum Erfolg hätten auch die Vereine sowie die Betreuer und Trainer viel beigetragen. Dank ging auch an Eltern und Familien insbesondere jungen Sporttalente, die den Nachwuchs oft über Jahre auf ihrem Weg zum Erfolg begleitet, aufgemuntert und motiviert haben. Und nicht zuletzt den Sponsoren, die die Arbeit der Sportvereine so zuverlässig und kontinuierlich unterstützen.

Die Geehrten

Automobil-Club Maikammer e.V.: Luca Mayer, Robin Wahl, Samuel Kettenbach, Leon Kubik, Luis Laurin Speck, Tobias Braun, Andreas Dick, David Jahn, Jochen Rheinwalt, Niklas Weigel. Mannschaft: Carl Schlieker, Paul Walter, Luca Mayer, Robin Wahl, Paul Schweizer, Samuel Kettenbach, Nicolas Tarin, Wiktor Komsa, Jakob Sypien.



TV 1847 Maikammer-Alsterweiler e.V.: Horst Weber, Stefanie Sojka, Elke Damm, Sandra Fahrschon, Stefan Nett, Lennart Nies, Eric Nies, Gunnar Baar, Volker Lintz, Heiko Götz, Joachim Transier, Alexander Rothermel, Christoph Seibel, Florian Schlindwein, Jochen Küster, Nurlan Imanbaev, Laura Pauli, Dr. Dorothea Falkenstein, Andrea Langhäuser.

Mannschaften: Pfalzmeisterschaft im Marathon: 1. Platz (Lennart Nies/Eric Nies/Gunnar Baar); Pfalzmeisterschaft 10 km Straße: 1. Platz (Lennart Nies/Eric Nies/Gunnar Baar) 1. Platz Altersklasse M50/55 (Volker Lintz/Heiko Götz/Bernd Schreieck); Pfalzmeisterschaft Berglauf (männlich): 1. Platz (Lennart Nies/Eric Nies/Volker Lintz) 2. Platz (Joachim Transier/Alexander Rothermel/Jürgen Falkenstein); Deutsche Berglauf Meisterschaft: 2. Platz Altersklasse M35-M45 (Lennart Nies/Marcel Job/Gunnar Baar); Pfalzmeisterschaft Berglauf (weiblich): 1. Platz (Laura Pauli/Dr. Dorothea Falkenstein/Andrea Langhäuser).

SV Herta 1920 e.V. Kirrweiler: Kirrweiler Knights

TV Kirrweiler 1896 e.V.: Weibliche C-Jugend Handball

Sportler wohnhaft in der VG: Lena Orth aus Maikammer für TSG 1846 Neustadt, Leonie Herzog aus Maikammer für TSG Haßloch, Linus Hammann aus Maikammer für TC Grün-Weiss Neustadt, Dieter Rackow aus St. Martin für Deutsche Classic-Kegler Union e.V.