Das für Neustadt und den Landkreis Bad Dürkheim zuständige Gesundheitsamt hat nach Angaben der Kreisverwaltung seit Dienstag 57 neue Corona-Fälle verzeichnet, 19 davon in der Stadt Neustadt und und 38 im Kreis. Somit sind in der Stadt aktuell 109 aktive Infektionen bekannt. Im Landkreis sind derzeit 190 Menschen mit Covid-19 infiziert. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Mittwoch, Stand 14.10 Uhr, für Neustadt einen Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – von 116,4, für den Kreis einen Wert von 79,1.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden laut der dortigen Kreisverwaltung bis Mittwochmittag 21 Neuinfektionen gezählt. Im Landkreis galt ein Inzidenzwert von 43,4.