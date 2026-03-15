Bei einer Auto-Kollision am späten Samstagabend ist ein 77 Jahre alter Mann in Meckenheim verletzt worden. Wie die Polizei Haßloch mitteilte, kam es gegen 22.25 Uhr an der Kreuzung Rödersheimer Straße/Hauptstraße zu dem Unfall. Demnach befuhr ein 38-jähriger Mann die Rödersheimer Straße in Richtung Bahnhofstraße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines 77-jährigen Mannes, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dadurch kam das Fahrzeug des Seniors nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun, einen Glasfaserverteilerkasten sowie eine Straßenlaterne. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Aus einem Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Der 77-jährige Fahrer klagte laut Polizei über Schmerzen im Brustbereich und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige sowie seine drei Mitfahrer blieben zufolge unverletzt. Bei beiden Fahrern verlief ein freiwilliger Atemalkoholtest den Angaben zufolge ohne Auffälligkeiten. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 60.000 Euro.