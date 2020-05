„So einen Zeugen wünscht sich jeder“, schreibt die Polizei Neustadt in einer Mitteilung. So könne sich eine junge Frau aus Lachen-Speyerdorf glücklich schätzen, an deren Opel am Mittwoch um 7.30 Uhr der Außenspiegel beschädigt worden war. Mit ihrem VW hatte eine 76-Jährige den geparkten Opel gestreift und dadurch einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht. Von der Situation angeblich überfordert, wie sie später angab, fuhr sie weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Offensichtlich hatte sie auch nicht mit dem aufmerksamen Zeugen gerechnet, der den Vorfall der Polizei meldete. „Wäre die 76-Jährige ihren Pflichten nachgekommen, hätte sie sich ein Strafverfahren erspart“, so die Polizei weiter.