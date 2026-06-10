Seit der Gründung vor 75 Jahren prägen die Landfrauen Meckenheim das Dorfleben. Neben Veranstaltungen hat der Verein die Fortbildung von Frauen im Visier.

„Wir waren einer der ersten Ortsvereine der Landfrauen“, berichtet Ingrid Metz, Teamsprecherin der Landfrauen Meckenheim. „Die Lehrerin Johanna Priester hat den Verein mit ins Leben gerufen. Sie war 20 Jahre lang Schriftführerin. Erste Vorsitzende war 20 Jahre lang Emma Handrich, ebenfalls eine treibende Kraft der Vereinsgründung.“ Der Anteil an Frauen, die aus der Landwirtschaft kamen, sei damals noch größer als heute gewesen, habe es doch neben hauptberuflichen Landwirten viele Landwirte im Nebenerwerb gegeben.

Seit den 1970er-Jahren bis letztmals 2015 seien Mehrtagesausflüge – zum Beispiel nach Brüssel und an den Bodensee – unternommen worden, berichtet Metz. Tagesausflüge mit Stadtführungen führten die Landfrauen nach Würzburg, Heidelberg, Saarbrücken und Michelstadt im Odenwald. Betriebsbesichtigungen fanden bei Ritter Sport und dem Textilunternehmen Trigema statt. „Die geselligen Sachen – auch mit den Partnern – sind nicht zu kurz gekommen“, betont Metz.

Fortbildung für Frauen

Zu heute sieht Metz keine sonderlich großen Unterschiede. Auch früher schon hätten vielfältige Fortbildungsmaßnahmen für Frauen auf dem Land auf dem Programm gestanden. Ernährungskurse habe es ebenso gegeben wie die Vorführung neuer Elektrogeräte.

Auch mit der Alufolie als neuem Verpackungsmaterial wurde damals Bekanntschaft gemacht. Heute ist sie ein wichtiges Utensil bei jeder Veranstaltung, bei der die Kuchen und Torten der Landfrauen angeboten werden – wandert doch manches Süßes nicht gleich auf den Teller, sondern geht sorgsam verpackt mit nach Hause.

138 Frauen und zwei Männer

Zwischenzeitlich sei die Anzahl der Mitglieder auf nahezu 200 angewachsen, erzählt Metz. Heute sind es 140 – darunter auch zwei Männer. Mitte 30 sind die jüngsten Mitglieder; das Gros ist „60 plus“. Das älteste Mitglied ist 97 Jahre alt und war schon bei der Gründung dabei. Metz selbst ist seit 40 Jahren Mitglied, war ab 2002 zweite und von 2005 bis 2023 erste Vorsitzende.

Heute fungiert sie als Kassen- und Schriftführerin sowie als Teamsprecherin der Landfrauen Meckenheim, die seit 2024 ein eigenständiger Verein sind. Die Frage, ob sie nach der Geburt ihrer zwei Kinder bei den Landfrauen eine Zeit lang kürzergetreten sei, beantwortet sie mit einem herzhaften „nä!“.

„Wir sind kein Bastel- und kein Kochclub“, tritt Birgit Müller einem landläufigen Vorurteil gegenüber Landfrauen entgegen. Die Glockensachverständige, unter anderem für das Bistum Speyer und die Evangelische Landeskirche der Pfalz, ist ebenfalls Teamsprecherin, darüber hinaus Ansprechpartnerin für das Jahresprogramm.

Ernährung, Kerwecafé und Weihnachtsmarkt

Vorgesehen sind für 2026 unter anderem noch ein Ernährungskurs über Rote Bete, ein Erste-Hilfe-Kurs vom Deutschen Roten Kreuz, und die Führerschein-Auffrischung „Was gibt es Neues im Schilderwald?“ mit dem örtlichen Fahrlehrer Jochen Larenz am 17. November. Mit dem Kerwecafé im September und dem Weihnachtsmarkt am ersten Advent auf dem Dorfplatz, bei dem Socken, Waffeln und Glühwein verkauft werden, ist der Verein im Dorfleben präsent.

Nationale Behörden empfehlen aktuell Vorratshaltung, um die Bevölkerung in Krisenfällen handlungsfähig zu halten. Für Landfrauen „ein alter Zopf“, erklärt Müller abschließend. Schließlich sei Vorratswirtschaft auf dem Land seit Jahrhunderten praktiziert worden. „Wenden Sie sich doch einmal an den Landfrauenverband!“, habe sie dann auch einem sichtlich verblüfften Landtagsabgeordneten bei einer Sitzung über das Thema empfohlen.

Info

Am Freitag, 12. Juni, feiern die Meckenheimer Landfrauen ihr 75-jähriges Bestehen mit einem geselligen Beisammensein in einem Weingut im Ort. Kontakt: Birgit Müller, Telefonnummer 06326 7005922.

