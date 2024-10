„Es ist der krönende Abschluss eines aufregenden Jahres“, informiert der Sportbund Pfalz, der sein 75-jähriges Bestehen am 28. Oktober, 19 bis etwa 21.30 Uhr, mit einem großen Jubiläumsabend im Neustadter Saalbau feiert und dazu Weggefährten, Freunde und Interessierte zum Mitfeiern einlädt.

Ein kurzweiliges Bühnenprogramm beleuchte die Geschichte des pfälzischen Dachverbandes und wage einen Blick in die Zukunft. Bereits im Juli hatte der pfälzische Dachverband von mehr als 60 Fachverbänden und knapp 2000 Sportvereinen sein Jubiläum in kleiner Runde gefeiert. Er lädt nun zur großen Feier in den Saalbau nach Neustadt, nicht weit vom Gründungsort, ein. Interviews, sportliche Auftritte, Auszeichnungen sowie die Premiere von Teilen eines neuen sporthistorischen Films zum Sport in der Pfalz sorgen für einen kurzweiligen Abend.

„Mit meinem Team freue ich mich auf einen schönen Abend als Abschluss unseres Jubiläumsjahres, in dem wir viel gemeistert haben und nun noch ein bisschen feiern können. Wir freuen uns auf das Kommen vieler unserer Wegbegleiter und aller, die den Sportbund Pfalz kennen“, betont Sportbund-Pfalz-Geschäftsführer Asmus Kaufmann, der mit vielen anderen bekannten Gesichtern des pfälzischen Sports einen Part auf der Bühne im Saalbau haben wird.

Eintrittskarten gibt es für 12 Euro im Vorverkauf online unter https://www.sportbund-pfalz.de/