Ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro entstand am Samstag um 15.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bahnhofstraße/Steingasse. Ein 75-jähriger Mannheimer wollte von der Bahnhofstraße nach links in die Haßlocher Straße einfahren und übersah dabei den von rechts kommenden Wagen einer Frau aus Köln. Verletzt wurde niemand. Trotzdem muss der Unfallverursacher laut Polizei mit einem Bußgeld von 120 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.