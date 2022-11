Dass die Deutsche Glasfaser für ihr Ausbauprojekt im Neustadter Norden, also in Mußbach, Haardt, Gimmeldingen und Königsbach, vor einigen Monaten den Baupartner gewechselt hat, hat für einige Unruhe gesorgt. Denn wegen des Wechsels der Firmen mussten die Hausanschlussdaten bei einigen Bürgern doppelt erhoben werden. Nun gibt es rund um diese doppelte Erhebung erneut Ärger. Einige Bürger aus dem Neustadter Norden beklagen, dass sie zum genannten Termin zu Hause gewesen seien, aber die Mitarbeiter des Glasfaser-Baupartners seien nicht aufgetaucht. Daher sei ein weiterer Termin vereinbart worden – und dann hätten sie 75 Euro zahlen müssen, weil das erste Treffen nicht geklappt habe. Die Bürger sind sauer, weil sie vergeblich gewartet hätten. Ein Sprecher der Deutschen Glasfaser bestätigt, dass der Baupartner 75 Euro verlange, wenn ein zweiter Termin vereinbart werden müsse. Allerdings gelte das nur dann, wenn die Kunden nicht wie gefordert daheim gewesen seien. Aber so sei es bei den Neustadter Fällen ja offenbar nicht gewesen. Der Glasfaser-Sprecher bittet daher alle Betroffenen, sich unter Telefon 02861 89060940 bei der Bauhotline zu melden und das Problem zu schildern. Dann könne alles anhand der Baudokumentation überprüft und geregelt werden. Die Besuche bei den Kunden seien erforderlich, so der Glasfaser-Sprecher, um die Details der Hausanschlüsse zu klären. Immerhin, so ergänzt der Sprecher noch, haben in Mußbach nun tatsächlich die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz begonnen – ursprünglich war das Frühjahr 2021 als Starttermin genannt worden.