Das Standesamt Neustadt hat 2022 insgesamt 742 Kirchenaustritte registriert, 2021 waren es 515 und im Jahr davor 347. Damit entspricht die Entwicklung in der Stadt dem bundesweiten Trend, wonach immer mehr Bürger der katholischen und der evangelischen Kirche den Rücken kehren. Beim Blick auf die Daten vom Januar kann die Stadt dies auch auf die Konfessionen aufschlüsseln. Laut Sprecher Tobias Grauheding hat es zwischen dem 1. und 21. Januar 50 Austritte gegeben – 28 evangelisch und 22 katholisch. Bis Ende des Monats werden es wohl 65 bis 70 sein, so Grauheding. Im selben Zeitraum des Vorjahres gab es Grauheding zufolge 40 Kirchenaustritte – gleich auf katholisch und evangelisch verteilt. Gründe für die Kirchenaustritte werden laut Grauheding zwar nicht abgefragt, aber viele würden ihren Schritt im Gespräch mit den Standesamten begründen. Daraus ergebe sich, dass Anfang 2022 die Empörung gegenüber der katholischen Kirche ein zentrales Argument war. Inzwischen habe sich das gelegt. Aktuell würden vor allem finanzielle Gründe genannt, weil man sich die Kirchensteuer sparen wolle, so Grauheding.