73 Neu-Infektionen, aber kein neuer Todesfall: Das hat am Dienstagabend die Kreisverwaltung Bad Dürkheim gemeldet. Die neuen Fälle verteilen sich mit 49 auf den Kreis und 24 auf die Stadt Neustadt. Im Kreis sind aktuell noch 219 aktive Infektionen bekannt, in der Stadt 90. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 1340 Kreiseinwohner und 509 Neustadter positiv getestet, im Zusammenhang mit Corona sind dabei 28 Menschen im Kreis und drei in Neustadt gestorben. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden zwölf weitere Covid-19-Fälle gezählt.