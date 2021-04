Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts in Neustadt sind seit Mittwoch 40 Corona-Neuinfektionen hinzugekommen, davon 29 im Landkreis Bad Dürkheim und elf in Neustadt. Damit sind im Kreis 280 aktive Infektionen bekannt, in der Stadt 117. Bei jeweils drei Corona-Fällen im Kreis und in der Stadt handelt es sich um Infektionen mit der britischen Virusvariante. In der evangelischen Kindertagesstätte Paul Gerhardt in Haßloch wurden derweil zwei Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt in Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.

Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau wurden seit Mittwoch 32 weitere Corona-Fälle gezählt.

