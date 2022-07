Da war der Betrüger an die Falsche geraten: Eine 71-jährige Haßlocherin hat am Freitag gegen 15.30 Uhr eine Whatsapp-Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer erhalten. Darin gaukelte ihr laut Polizei eine Person mit fremder Nummer vor, ihr Sohn zu sein. Im Gesprächsverlauf äußerte der falsche Sohn, dass er eine Rechnung zahlen müsse, jedoch Problemen habe, sich in seinem Online-Banking anzumelden. Deshalb wollte er die Kontodaten der Haßlocherin haben. Diese fiel nicht darauf rein – ein finanzieller Schaden ist demnach nicht entstanden. Die Polizei rät dazu, in solchen Fällen die Nummer zu notieren, einen Screenshot von dem Chat zu machen und den Kontakt dann zu blockieren.