Das Technische Hilfswerk (THW) ist in Notlagen schnell zur Stelle – und das seit 70 Jahren. Die spezialisierten Kräfte aus dem Neustadter Ortsverband waren schon in zahlreichen Einsätzen im In- und Ausland gefragt.

Seit dem 17. Juni 1953 leistet der Neustadter THW-Ortsverband (OV) technische Hilfe im Zivilschutz, im Ausland und hilft beim Katastrophenschutz. Wolfgang Kulwicki hat die Anfänge noch vor Augen. Der 70-Jährige ist seit 1959 Mitglied. „Ein Klassenkamerad hat mich damals mitgenommen“, erzählt er, „ich hatte Spaß und bin hängengeblieben.“ Das Engagement in der Gruppe sei schön, die Aufgaben vielfältig und der Dienst technisch anspruchsvoll. „Und man kann seine Fähigkeiten immer erweitern.“

Zum OV Neustadt gehören neben dem Zugtrupp, der als Schnittstelle zur Einsatzleitung dient, zwei Bergungsgruppen. Sie retten, übernehmen Sicherungs- und leichte Räumarbeiten oder richten Wege und Übergänge her. Außerdem gibt es spezielle Fachgruppen für Notversorgung und Notinstandsetzung, für das Räumen und den Brückenbau. Letztere sind neben einer Gruppe in Bad Kreuznach laut Kulwicki die einzigen derartigen Spezialisten in Rheinland-Pfalz.

Direkt zum Flughafen Frankfurt

„Wir haben keinen direkten Sicherungsauftrag im Land und können dadurch so ziemlich überall eingesetzt werden“, erklärt Kulwicki. Das THW unterstützt auf Anforderung, zum Beispiel von Feuerwehr und Rettungsdienst, mit Personal und Geräten. Egal welches Problem, „beim THW gibt es jemanden, der damit umgehen kann“, bringt es Kulwicki auf den Punkt. Die Einsatzkräfte waren beispielsweise nach dem Erdbeben 2003 im Iran, nach dem Tsunami 2004 in Indonesien-Sumatra oder der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 vor Ort, haben aber auch beim Aufbau von Impf- und Testzentren während der Pandemie geholfen.

„Wir sind mit unseren 108 Kräften und den Gerätschaften innerhalb von sechs Stunden überall“, sagt Kulwicki aus Erfahrung und nicht ohne Stolz. Das geht, weil mindestens ein Satz Geräte verpackt, verplombt und mit den benötigten Papieren versehen im Lager bereitstehen. „Im Einsatz wird das Material per Lkw direkt zum Flieger am Flughafen Frankfurt gefahren.“ Das Vorgehen spare Zeit und sei Vorbild für den Aufbau vieler Zivilschutzgruppen in anderen Ländern. Immer mit an Bord: Ausreichend Verpflegung für die Helfer, die in Katastrophengebieten manchmal rund um die Uhr oder über mehrere Wochen am Stück gefordert sind. Die Helfer sind mittlerweile auch für die EU und die Uno unterwegs. „In der internationalen Völkerfamilie ist das THW fester Bestandteil.“ Die Neustadter seien im Ausland quasi als „Botschafter der Republik“ im Einsatz.

25 Frauen dabei

Über die Jahrzehnte hat sich einiges beim THW verändert. Kulwicki denkt da etwa an die Ausstattung, die zu Beginn nur aus Schubkarren, Schaufeln, Seilen und Äxten bestanden habe. „Da haben wir aus wenig Material alle möglichen Hilfsmittel gebaut.“ Mittlerweile sei man technisch auf dem aktuellen Stand, vom geländegängigen Lkw-Kipper über Bergräumgerät bis Mobilkran.

Außerdem seien mit 25 heute deutlich mehr Frauen beim THW als früher. „Das hat sich in den letzten 20 Jahren gewandelt“, freut sich Kulwicki. „Man muss die Leute überzeugen, dass es sinnhaft und gut ist, beim THW mitzumachen.“ Wichtiger als das Geschlecht sei, dass die Mitglieder technikaffin sind. Denn das Aufgabenspektrum ist breiter geworden und die Spezialisierungen vielfältiger.

Fest am Samstag

Und das auch nötig, um auf alle Ereignisse zu reagieren. Kulwicki erinnert sich an viele: Als das THW, gerade frisch gegründet, nach einer Flut in Holland „die Leute aus dem Wasser zog“, als die Neustadter 2004 in Südfrankreich mehr als zehn Millionen Kubikmeter Wasser, das ein Stadtviertel geflutet hatte, zurück in die Rhône pumpten. Als sie wegen eines Feuerbrands hinter Grünstadt alarmiert wurden, der sich als seuchenartige Gehölzerkrankung herausstellte. Oder als sie in Altleiningen mal in einer Nacht eine Brücke bauten. „Zusammen sind wir stark“, resümiert Kulwicki, der etliche solcher Erfolgsgeschichten parat hat.

Am Samstag feiert der OV sein Jubiläum ab 13 Uhr auf seinem Gelände an der Flugplatzstraße 90 in Lachen-Speyerdorf. Ab 19 Uhr tritt bei Cocktails die Neustadter Cover-Band „Private Place“ auf. Zudem werden mehrere THW-Helfer für ihren langjährigen Einsatz geehrt. Für Kulwicki ein Motivationsschub: „Damit wird unsere Arbeit wertgeschätzt, das hinterlässt ein gutes Gefühl.“ Denn das ehrenamtliche Engagement sei nicht selbstverständlich.