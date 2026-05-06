Am Samstag feiert der Lions Club Neustadt sein 70jähriges Bestehen. Im Jubiläumsjahr gehen Spenden an vielfältige Projekte.

Einnahmen generieren die Lions durch persönliche Spenden, den Verkauf selbst angefertigter Adventskränze, ein Einsatzwochenende im Hohe-Loog-Haus sowie beim Elwetritscherennen. Allein seit 2005 kamen so rund eine halbe Million Euro dem guten Zweck zugute, davon 75.000 Euro für das Lions-Programm Klasse2000, das Neustadter Grundschulkindern zu mehr Selbstbewusstsein verhilft.

Im Jubiläumsjahr wurden die Senioren-Rikscha der Malteser, das Neustadter Tierheim, das Projekt Klasse2000, die Notfallseelsorge und die „ Jugend forscht“-AG bedacht. Es wurde ein Lions-Baum beim Elwetritschebrunnen gepflanzt, ein Chorkonzert wird gefördert und es wird Wünschen nachgegangen, so dem nach der Sanierung des Spielplatzes Wolfsburgstraße sowie dem des Seniorenbeirats nach einer Ruhebank beim Globus.

Mit Einnahmen Geflüchtete unterstützt

Der Neustadter Club blickt auf eine lange Tradition zurück. Er ist der älteste der Pfalz und einer der ersten 50 in Deutschland. Der erste deutsche Lions Club entstand 1952 in Düsseldorf. Die Neustadter Gründung am 14. Mai 1956 fand im Hotel-Restaurant Bayerischer Hof statt, das am Hetzelplatz lag und 1992 abgerissen wurde. Die Charterurkunde, also die offizielle Zulassung durch Lions International, wurde am 18. Oktober 1956 ausgestellt. Initiatoren der Clubgründung waren der Neustadter Bankier Conrad Jungmann, der Bankier Reinhold Bauers-Krey vom Lions Club Wiesbaden sowie die Lions-Europazentrale in Zürich. Wohl wegen der ersten deutsch-französischen Städtepartnerschaft Mâcon-Neustadt wurde Dijon als Patenclub gewählt, mit dem die Neustadter bis in die 1990er Jahre Kontakt hielten.

Umgehend setzten sich die Neustadter Lions für soziale Belange ein. Hierfür gründeten sie 1957 den Lions Hilfe-Verein, dem jeder Lion angehört. Über Jahre war der Club mit Ständen beim Altstadtfest, dem Weinstraßen-Erlebnistag sowie mit einem Holzhütten-Weihnachtsbazar an der Stiftskirche präsent. Man unterstützte mit den Einnahmen Flüchtlinge aus Ungarn (Aufstand 1956), aus der DDR, später Umsiedler und Kriegsopfer, aktuell Ukrainer, oder man half bei Katastrophen wie der Nordseeflut 1962.

Für Renovierung der Stiftskirche gespendet

Seit 1961 übernahm der Club die Patenschaft für ein Haus im Kinderdorf Eisenberg und unterstützte von Anfang an Kindergärten, Altenheime sowie Schulen der Stadt. Bedürftigen Familien bescherten die Ehefrauen der Lions zwischen 1959 und 1992 schöne Weihnachtsfeste, bis dies aus Datenschutzgründen nicht mehr möglich war. Ab den 1970er Jahren förderte der Club mit hohen Geldsummen die einstige Altenstube des Deutschen Roten Kreuzes (heute Zwockelsbrück), das Christliche Jugenddorf, die Lebenshilfe, später den Lichtblick, die Tafel und das Hospiz.

Ab 2006 wurde mit über 50.000 Euro die Neustadter Stiftskirche und deren Renovierung unterstützt. Viel taten die Lions für den öffentlichen Raum in Neustadt, so mit dem Projekt „Wasser in die Stadt“ und neuerdings auch für mehr Grün. Öffentliche Kunstwerke wie die Elwetritsche von Gernot und Barbara Rumpf in der Laustergasse, touristische Bronze-Tafeln an historischen Gebäuden sowie Bänke und Spielplätze wurden finanziert, Schulen erhielten Musikinstrumente und Technik.

Neugründungen von Neustadt aus in Haßloch und dem Saarland

Jährlich übernimmt bei den Lions im Juli ein Clubmitglied das Präsidentenamt. Derzeit ist das Stefan Grutke. Über den Verein Lions Hilfe, derzeit geleitet von Frank Sobirey, fließen Spendengelder. Überregional übernahm jedes Jahrzehnt ein Neustadter Lion als Leiter der Zone Vorderpfalz Verantwortung, derzeit Michael Landgraf. Er steht im September 2026 als Distrikt-Governor für 2027/28 zur Wahl, als erster in der Clubgeschichte. Seit 1956 trifft man sich zweimal im Monat: einmal zu Vorträgen im Clublokal (seit 1997 das Achat-Hotel) und dann zur Gemeinschaftspflege an unterschiedlichen Orten. Man macht Exkursionen, wandert oder trifft sich am Martinstag, im Advent oder beim Sommerfest der Liedertafel. Kontakt unterhält der Club seit 1961 zum Partnerclub in Salzburg durch jährliche Besuche. Die Clubs Saar-Ost und Haßloch wurden durch die Neustadter Lions gegründet.

Jubiläen feierte man meist im Hambacher Schloss oder im Saalbau. Der Festakt am 9. Mai zum 70. Jubiläum findet bescheidener in der Alten Winzinger Kirche statt. Unter dem Titel „Neustadt und seine Lions“ wird die Geschichte des Clubs vorgestellt und Interviews geführt. Grußworte sprechen Oberbürgermeister Marc Weigel, Distrikt-Governor Holger Drescher und Walter Hammerschmid von den Salzburger Lions.