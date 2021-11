Bei einem Wohnungsbrand in der Landauer Straße (B39) in Neustadt ist am Montagmittag gegen 13.45 Uhr ein 70-jähriger Mann verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer in seinem Schlafzimmer im Hochparterre des Hauses aus. Der gehbehinderte Mann konnte noch selbstständig die Wohnungstür erreichen, ein Nachbar half ihm hinaus. Der 70-Jährige wurde vom Rettungsdienst wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude wurde evakuiert. Während der Löscharbeiten durch die Neustadter Feuerwehr musste die B39 stadteinwärts gesperrt werden, was laut Feuerwehrsprecher Bernd Kaiser zeitweise zu Verkehrsbehinderungen führte. Nachdem der Brand gelöscht war, suchten die Wehrleute den Raum mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern ab und lüfteten ihn.

Dass der Motor des im Schlafzimmer stehenden Krankenbetts Brandursache gewesen sein könnte, schließt die Polizei nach Angaben von Sprecher Stefan Molter derzeit aus. Das Bett und die Wand seien angekokelt, die Wohnung stark verrußt. Die Ermittlungen dauerten an. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Im Einsatz waren 20 Wehrleute mit fünf Fahrzeugen, der Rettungsdienst sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei.