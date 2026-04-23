Pascal Kirschvink vom Landschaftsarchitekturbüro Hofmann und Röttgen informierte den Umweltausschuss am Mittwochabend über die aktuell in der Kernstadt laufende Pflanzung von 68 neuen Bäumen. Basis dafür ist die Baumpotenzialanalyse. Insgesamt werden 840.000 Euro investiert, was für drei Jahre auch die Pflege der neuen Bäume umfasst. Die Förderung beträgt 90 Prozent. Kirschvink betonte, dass die Pflanzungen zum Teil aufwendig seien, man aber im Plan liege und bis Anfang Mai alles abgeschlossen sein soll. Im Ausschuss gab es grundsätzlich viel Lob für das Begrünungsprojekt. Volker Lichti (CDU) merkte jedoch an, dass man nicht immer nur neue Baumstandorte schaffen solle, sondern auch Bäume in älteren Neubaugebieten ersetzen müsste, die inzwischen krank seien. Man müsse zudem langfristig bedenken, dass man alle Bäume auch pflegen könne, sonst gebe es immer wieder Verluste. Kirschvink sagte, dass das Projekt aktuell auf die Kernstadt konzentriert sei. Er hoffe aber auf weitere Runden, die dann auch die Weindörfer umfassen. Umweltdezernentin Johanna Kunzendorff (FWG) ergänzte, dass die Stadt die Baumpflege für alle Standorte einplanen werde, die Mitarbeiter aber auch nicht überlastet werden dürften. Waltraud Blarr (Grüne) regte an, Bürger für Baumpatenschaften zu gewinnen. Johannes Weber (Grüne) schlug Workshops für Bürger zur richtigen Pflege und Beobachtung von Bäumen vor. Birgit Eschenlohr (Grüne) regte kleine Infotafeln mit QR-Codes an den Bäumen zur Baumart und dessen Pflege an.