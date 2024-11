Das TSG-Sportzentrum in Haßloch: restlos ausverkauft. Das Pfalzderby in der Dritten Liga zwischen der TSG Haßloch und den VTV Mundenheim: lange ausgeglichen. Am Ende macht ein Handballer den Unterschied aus.

Am Ende lagen sich die Jungs in den Armen, hüpften im Kreis und sangen „Derbysieger, Derbysieger… “ In einer äußerst kampfbetonten Partie besiegte Handball-Drittligist TSG Haßloch vor über 650 Zuschauern im restlos ausverkauften TSG-Sportzentrum Aufsteiger VTV Mundenheim mit 32:28 (14:13) und feierte zugleich den ersten Heimsieg der Saison.

Matchwinner war Torhüter Marco Bitz, der in den letzten zehn Spielminuten den Hornissen den letzten Nerv raubte. Mit insgesamt 16 Paraden machte der Kapitän den Unterschied aus.

Partie lange offen

Das Nachbarschaftsduell verlief bis zu 50. Minute ausgeglichen, auch wenn die Gastgeber meist in Führung lagen. Aber die Gäste aus dem Stadtteil Ludwigshafen gaben sich zu keiner Phase geschlagen, kamen immer wieder zurück, glichen zu Beginn der zweiten Hälfte aus und gingen auch in Führung. Die Partie blieb so lange Zeit offen, ehe Niklas Glindemann nach dem 25:25 durch Tom Schneider seine Sieben wieder in Front brachte. Dann scheiterte Niklas Klein an dem überragenden TSG-Torhüter Marco Bitz.

Es kam noch schlimmer: Daniel Thielmanns Wurf nach einem Heber landete nur an der Latte, während im Gegenzug Sebastian Wieland sowie nach zwei weiteren verpassten Möglichkeiten der Gäste Niklas Glindemann zum 28:25 traf.

Sieben Glindemann-Tore

Der Bann war gebrochen: Die Bären verteidigten nicht nur ihren Vorsprung über die Zeit, sondern hatten noch Lust und die Energie zu weiteren Treffern. Da stand die Halle bereits Kopf. Und die TSG-Fans peitschten ihre Jungs weiter nach vorne. Überragender Torschütze bei den Bären waren Niklas Glindemann mit sieben und Yannick Muth mit sechs Treffern. Für Mundenheim traf Colin Eden siebenmal.