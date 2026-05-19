Anna und Georg Roth aus Haßloch feiern am Dienstag, 19. Mai, Eiserne Hochzeit. Zum Ehejubiläum blickt das Paar auf sein gemeinsames Leben zurück.

Beide stammen aus dem jugoslawischen Banat, waren nach der Vertreibung aus ihrer Heimat zunächst in unterschiedlichen Orten in Rheinland-Pfalz untergebracht. Sie erinnern sich noch gut an die Flucht, die Unterbringung in Lagern, an schreckliche Ereignisse wie den Verlust von Familienangehörigen.

Georg und Anna Roth kamen beide in den 1950er-Jahren nach Haßloch. „Ich hatte einen Malerauftrag bei meinem zukünftigen Schwiegervater, als ich dort Anni kennenlernte“, erzählt Georg, der im November seinen 90. Geburtstag feiert, und die Erinnerung blitzt in seinen Augen auf. Seine 86-jährige Ehefrau und er blicken sich liebevoll an.

Schnell in neuer Heimat angekommen

Im Mai 1961 wurde geheiratet, denn die beiden wollten endlich zusammenwohnen. „Damals war alles noch viel strenger als heute.“ Das Paar ist stolz auf seine beiden Söhne, zwei Enkel und ein Urenkelkind. In mehreren Abschnitten bauten sie ihr Haus in der Richard-Wagner-Straße, in dem sie heute gemeinsam mit einem Sohn wohnen.

Georg Roth übte seinen Beruf als Maler aus, ab 1973 arbeitete er in der BASF als Chemiefacharbeiter. Das Ehepaar ist damals schnell in seiner neuen Heimat Haßloch angekommen. „Wir haben uns über Jahrzehnte bei der Donaudeutschen Landsmannschaft engagiert“, erzählt Anna Roth. Sie war zudem lange beim Roten Kreuz aktiv, hat über 25 Jahre die Seniorengymnastikgruppe geleitet. Gemeinsam waren sie überdies in der Pfarrei St. Ulrich tätig. „Mein Mann hat Gartenarbeit gemacht, ich habe mich im Altarraum gekümmert, gerne um den Blumenschmuck“, erinnert sich Anna Roth. Ein bisschen wehmütig blicken sie auf die Zeiten zurück, als beide noch mit viel Einsatz dabei waren.

Eingeschränkt aktiv und gesellig

„Wir tun uns schon ein bisschen schwer, dass wir immer weniger aktiv machen können.“ Aber die Seniorin betont auch immer wieder, wie dankbar und zufrieden sie beide seien über das, was sie gemeinsam erreicht und erlebt haben, dass es der Familie gut geht, dass alle ein gutes Leben haben können. Leider sind viele langjährige Freunde, darunter sechs eng befreundete Ehepaare, bereits verstorben. „Aber wir haben neue Kontakte und Freunde gefunden“, sagen sie.

Das Jubelpaar wird hin und wieder vom Sohn zu Veranstaltungen gefahren, die beide immer gerne besucht haben. Georg ist immer noch regelmäßig beim Skatclub aktiv, „da werbe ich auch um Nachwuchs“. Gemeinsam erinnert sich das Ehepaar an unzählige schöne Begegnungen und erzählt Anekdoten, die es mit vielen Bekannten erlebt hat.

Tag der offenen Tür zum Hochzeitstag

Den 65. Hochzeitstag wollen die beiden mit einem Tag der offenen Tür feiern, bei dem sie auf viele Gäste gespannt sind. Gemeinsam mit Sohn und Enkel bereiten sie einen Sektempfang vor. „Wir freuen uns auf die Gäste und die Familie und feiern gerne in unserem Zuhause.“ Für die Zukunft wünscht sich das sympathische und harmonische Jubelpaar, dass alles noch lange so bleibt, wie es ist. Und vor allem Gesundheit und dass ein paar altersbedingte Einschränkungen nicht zunehmen.

Anni Roth bringt es rückblickend noch mal auf den Punkt: „Wir hatten viel Schönes im Leben, wir haben in der und für die Familie viel erreicht, wir haben viel Arbeit in das Miteinander in den Vereinen gesteckt und immer mitgeholfen. Das erfüllt uns mit Zufriedenheit.“