Seit Montag wird ein 64-Jähriger Mann aus Lambrecht vermisst. Nach Angaben der Polizei Neustadt wurde er zuletzt gegen 9.30 Uhr an seinem Wohnort in Lambrecht gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 64-jährige in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen haben nicht dazu geführt, dass der Mann gefunden werden konnte. Deshalb wird die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten. Er ist etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur, hat kurze, graue Haare und einen Dreitagebart. Zuletzt trug er ein rot-braunes Holzfällerhemd und eine lange Hose mit einem fleckenartigen Tarnmuster. Wer Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06321 8540 an die Polizeiinspektion Neustadt zu wenden. Zeugen, die den Mann sehen, sollten ihn im Blick behalten und über den Notruf 110 die Polizei verständigen.