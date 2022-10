Zusammen mit der Mußbacher Bäckerei Buchmüller hat die Firma SD-Charity Immobilien und Gutachten aus Deidesheim am Donnerstag 600 Brot-Gutscheine an die „Tafel“ Neustadt-Haßloch überreicht. Je nach Bedarf könne die Hilfsorganisation die Gutscheine einlösen, so Sabine Yvonne Doll von SD-Charity. Ausgegangen war die Initiative von dem Unternehmen, mit der Bäckerei Buchmüller „war in kurzer Zeit ein qualitativ hochwertiger Partner gefunden“ worden. Weil die gespendeten Lebensmittel immer weniger werden, während die Anzahl der Hilfsbedürftigen sich erhöht, ist die „Tafel“ auch weiter auf jede Hilfe angewiesen.