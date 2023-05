Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

60 Säcke voll mit Müll haben Jan Klohr und Hans Christoph Stolleis, Mitglieder des Vorstands der Jungen Union (JU), am Samstagabend bei den Helfern des Dreck-Weg-Tags abgeholt. 25 freiwillige Müllsammler hatten sich gemeldet und eingesammelt, was in Diedesfeld, Gimmeldingen, Haardt, Mußbach, Lachen-Speyerdorf, Böbig und Branchweiler an Dreck herumlag.

Sie habe sich „total gefreut“, dass sich so viele Leute gemeldet hätten, sagt Nele Ball. Viele Helfer hätten mit der Jungen Union nichts zu tun, berichtet Ball, während