Zum Deidesheimer Mastersschwimmfest am Sonntag reisen auch Sportler aus der Schweiz und Luxemburg an

Sein 60. Mastersschwimmfest richtet am Sonntag ab 10 Uhr der Schwimmverein Deidesheim im Freibad am Paradiesgarten aus: ein Wettbewerb für aktive erwachsene Schwimmer ab 20 Jahren. Diesmal nehmen Sportler aus 29 Vereinen teil, die nicht nur aus der Region, sondern auch aus Berlin, der Schweiz und Luxemburg kommen, informiert Schriftführerin Cornelia Gräsel. „Es haben sich deutlich mehr Vereine als 2022 gemeldet und auch mehr als in den Jahren vor der Pandemie“, ergänzt sie. 112 Schwimmer starten 372-mal. Die Disziplinen Freistil, Rücken, Brust und Schmetterling über verschiedene Distanzen, Lagenschwimmen sowie Staffelwettbewerbe stehen im Programm. „Der Höhepunkt ist zum Abschluss die gemischte 8x-50-Meter-Freistil-Staffel. Die Siegmannschaft erhält den Wanderpreis der Stadt Deidesheim“, kündigt Gräsel an. Die 3x50-Meter-Familienstaffel, bei der mindestens zwei Generationen vertreten sein müssten, sei nach der Mittagspause gegen 13 Uhr ein weiterer Höhepunkt. Hierfür könnten sich Schwimmer am Sonntag bis 11.30 Uhr anmelden. Die älteste Schwimmerin, Annemarie Lüdicke, ist 1938 geboren und kommt aus Zerbst in Sachsen-Anhalt. Gräsel: „Sie ist in diesem Jahr in Berlin schon Altersklassenrekorde geschwommen – vielleicht fällt in Deidesheim ja ein Rekord.“