Ein 60-jähriger Neustadter ist am Donnerstag gegen 21.20 Uhr in der Straße Alter Turnplatz in den Fokus der Polizei geraten. Wie aus einer Polizeimitteilung hervorgeht, nahmen die Beamten bei dem Mann, der mit seinem Opel unterwegs war, starken Atemalkoholgeruch wahr. Ein Vortest ergab 0,91 Promille, woraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem fahrtüchtigen Bekannten übergeben. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.