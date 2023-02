Opfer eines Betrügers ist bereits am 8. Februar ein 60 Jahre alter Neustadter geworden. Laut Polizei wurde er in der Wiesenstraße von einem Unbekannten angesprochen, der ihm erzählte, seine Ausweispapiere im Zug verloren zu haben. Deshalb müsse er für die unerlaubte Mitfahrt mit der Bahn eine Strafe in Höhe von 60 Euro bezahlen, die er aber nicht habe. Der gutgläubige 60-Jährige gab dem Mann die 60 Euro, wartet aber noch immer darauf, sie zurückzubekommen.