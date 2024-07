Äußerst aggressiv hat ein Mann in der Neustadter Industriestraße am Mittwoch auf ein fremdes Fahrzeug auf seinem Privatparkplatz reagiert. Der 58-jährige zerkratzte nach Angaben der Polizei das Fahrzeug und riss sowohl das Kennzeichen als auch den Heckscheibenwischer des Autos ab und nahm diese an sich. Der Vorfall wurde der Polizei von aufmerksamen Zeugen gemeldet. Mit dieser Aktion handelte sich der 58-Jährige mehrere Anzeigen ein. Auf den Neustadter kommen Strafverfahren wegen Diebstahls sowie der Sachbeschädigung des Fahrzeugs zu.