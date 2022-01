56 Corona-Neuinfektionen hat es in Neustadt von Mittwoch auf Donnerstag gegeben. Darüber hat das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt informiert. In der Stadt gibt es somit derzeit 567 aktive Covid-19-Infektionen. Für den Kreis Bad Dürkheim hat die Behörde am Donnerstag 128 neue Infektionen gemeldet, dort gibt es momentan 1312 Corona-Erkrankungen. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt 187 weitere Corona-Fälle gemeldet.