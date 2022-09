Sechs Wochen Sommerferien sind rum, das neue Schuljahr beginnt. Besonders spannend wird die neue Woche für jene 565 Neustadter Kinder, die nun in die erste Klasse kommen, denn für sie beginnt nach der Kita ein neuer Lebensabschnitt. Laut Verwaltung gibt es in diesem Jahr deutlich mehr Erstklässler an den zwölf Grundschulen als in den Vorjahren. Zum Vergleich: 2021 wurden 480 Kinder eingeschult, 2020 waren es 488. Eine Sprecherin der Stadt betonte auf Anfrage, „dass die Abteilung Schule und Sport die Zuwächse frühzeitig prognostiziert hat und ausreichend Klassenräume und notwendige Möbel bereitstehen“. Bei der Eichendorff-Schule beispielsweise gibt es nun 108 Erstklässler, vor einem Jahr waren es 81. Ebenfalls 108 Erstklässler gibt es an der Ostschule. Der Anstieg im Vergleich zu 2021 fällt aber nicht so deutlich aus, damals gab es 98 Schulanfänger. Die wenigsten Erstklässler gibt es mit je 20 in der Michael-Ende-Schule (Haardt) und in der Hans-Geiger-Schule (Hambach).