Bedienfehler an der Automatikschaltung eines Autos haben am Freitagmorgen um 8.30 Uhr im Neustadt Ortsteil Mußbach zu einer Unfallserie und einer Gesamtschadenshöhe von 56.000 Euro geführt. Laut Polizei fuhr ein 77-jähriger Autofahrer in der Straße An der Eselshaut mit seinem Wagen zunächst rückwärts gegen eine Hauswand. Er wollte seinen Fehler beheben, legte den Vorwärtsgang ein und fuhr so auf ein am linken Fahrbahn geparktes Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto auf einen weiteren Pkw geschoben. Alle drei Fahrzeuge mussten laut Polizei abgeschleppt werden.

Anmerkung: In einer früheren Version der Meldung war von 560.000 Euro Schaden die Rede. Diese Zahl war ursprünglich von der Polizei genannt, dann aber auf 56.000 Euro korrigiert worden.