Die Polizei hat am Dienstag bei Kontrollen an verschiedenen Stellen im Neustadter Stadtgebiet zahlreiche Verstöße geahndet. So wurden bei der zweistündigen Verkehrsüberwachung in der Karolinenstraße 25 Autofahrer verwarnt, weil sie zu schnell unterwegs waren. Ein Autofahrer war nicht angeschnallt, zwei Personen müssen die Hauptuntersuchung an ihrem Wagen nachholen. In der Branchweilerhofstraße waren zwölf Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, ein weiterer nutzte unerlaubt sein Smartphone am Steuer. Neun Autofahrer haben dort in der für einen Abschnitt vorübergehend geltenden Einbahnstraßenregelung verstoßen. In der Martin-Luther-Straße hatten 16 Autofahrer zu stark aufs Gaspedal gedrückt. Einer von ihnen war mit 55 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer unterwegs und wirkte darüber hinaus berauscht, weshalb er seinen Wagen stehenlassen musste.