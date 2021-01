Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Bad Dürkheim sind 53 weitere Corona-Infektionen registriert worden: 13 in der Stadt Neustadt, 40 im Landkreis Bad Dürkheim. Damit sind Stand Mittwochnachmittag 363 Corona-Fälle im Landkreis und 114 in Neustadt der Behörde bekannt. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Landkreis 2458 Infektionen nachgewiesen, in der Stadt Neustadt sind bislang 960 Covid-19-Erkrankungen gezählt worden.

Es gibt einen weiteren Todesfall zu beklagen, der in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht. Betroffen ist eine 90-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Bislang sind bei 81 Verstorbenen aus der Region vor dem Ableben eine Corona-Infektion nachgewiesen worden.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Südliche Weinstraße, das für den Kreis SÜW auch die Stadt Landau zuständig ist, hat 39 neue Corona-Infektionen gemeldet.