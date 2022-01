Um eine vierstellige Summe hat ein Betrüger am Donnerstag einen 52-jährigen Mann aus Haßloch geprellt. Nach Angaben der Polizei hatte er einen Anruf eines ihm unbekannten Mannes bekommen: Bei einem Gewinnspiel habe er 49.000 Euro gewonnen. Damit die Summe ausgezahlt werden könne, solle der 52-Jährige Gebühren für ein Transportunternehmen entrichten. Im Glauben, er würde den Gewinn tatsächlich erhalten, überwies der Mann den geforderten Betrag in vierstelliger Höhe. Nachdem er in einem erneuten Anruf aufgefordert wurde, eine höhere Gebühr zu bezahlen, da sich die Gewinnsumme erhöht habe, wurde der Mann stutzig und informierte die Polizei. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche: Nie sollte man Geld bezahlen, um einen angeblichen Gewinn auszulösen, persönliche Daten weitergeben oder sich von einem Anrufer unter Druck setzen lassen.