Eine böse Überraschung musste eine 52 Jahre alte Neustadterin am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße erleben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte die Frau einen Brief einwerfen. Um an den Briefkasten zu kommen, forderte sie einen jungen Mann, der dort stand, auf, ein Stück zur Seite zur treten. Dieser kam der Bitte nach, griff die Frau dann aber plötzlich an und versetzte ihr einen Schlag auf die Wange. Nachdem sich die Neustadterin in ihr Auto geflüchtet hatte, folgte ihr der junge Mann, öffnete die Tür und schlug mehrfach mit Müllbeutelrollen auf sie ein, die er dabei hatte. Außerdem trat er gegen ihren Wagen.

Erst als eine Passantin, die alles beobachtet hatte, den Mann aufforderte zu verschwinden, hat er laut Polizei in Richtung Martin-Luther-Straße die Flucht angetreten. Bei dem Angriff wurde die 52-Jährige im Gesicht verletzt, am Auto entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Täter wird als jung, mit dunkelbraunen Haaren, leichtem Bartansatz und einer dunkelblauen Jacke beschrieben. Sachdienliche HInweise erbittet die Polizei unter Telefon 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.