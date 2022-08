Dass er sich mit einer Bekannten gestritten hat, ist einem 51-jährigen Neustadter in der Nacht zum Montag zum Verhängnis geworden. Um 1.30 Uhr meldete sich eine 32-Jährige bei der Polizei und teilte mit, dass sie in der Spitalbachstraße Streit mit einem Bekannten habe. Eine Streife fuhr los, traf vor Ort aber nur die Anruferin an. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnte die Identität des Bekannten geklärt werden. So stellte sich auch heraus, dass gegen den 51-jährigen Neustadter ein Haftbefehl bestand. Da er die offene Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei ergänzt, dass es beim Streit zwischen der Frau und dem Mann zu keinen strafrechtlich relevanten Handlungen gekommen sei.