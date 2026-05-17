Beim Renntag in Haßloch stimmt alles vom Sport bis zum Drumherum. Von was andere Veranstalter nur träumen können. Eine Anreise von 1000 Kilometern zahlt sich aus.

Bei der After Race Party in den Abendstunden mit 300 Rennsportbegeisterten blickte der Haßlocher Rennvereinspräsident Christian Keller zufrieden auf den Nachmittag zurück: „Es war ein absoluter Bilderbuchrenntag. Die wochenlange Arbeit hat sich gelohnt.“ Vieles erinnerte an die sportliche Blütezeit der Waldrennbahn um die Jahrtausendwende: Obwohl es den ganzen Morgen regnete, kamen über 5000 Fans.

Sie sorgten für 175.000 Euro Wettumsatz. Damit hatten die kühnsten Optimisten nicht rechnen können. Von dieser für den Rennsport überlebenswichtigen Kennzahl können große Veranstalter wie München oder Krefeld an einem Samstag nur träumen, in Zweibrücken waren es vor wenigen Wochen nur rund 60.000 Euro.

Jeder Grashalm des Areals war akkurat gemäht, die langjährigen unschönen Ecken beseitigt, die Jockeystuben komplett renoviert, Führ- und Absattelring erstrahlten wie angekündigt in neuem Glanz. Zur Auflockerung des Geläufs bekam Keller vom Kollegen Gregor Baum aus Hannover ein Spezialgerät zur Verfügung gestellt, der Iffezheimer Trainer Gerald Geisler sprach von einem „trotz Regens ideal gutem Geläuf.“

Hartmann emsig

Sein Haßlocher Kollege Jörg Hartmann hat nicht nur unzählige Stunden Arbeit investiert. Dem charismatischen Pferdemann gelang es, zahlreiche helfende Hände zu akquirieren. Sabrina Sieberling und Corinna Stricker sorgten im liebevoll vorbereiteten VIP-Bereich für Wohlfühlatmosphäre. Klaus Eulenberger ist Chef der Badener Auktionsgesellschaft, die die Haßlocher Rennen mit 4500 Euro unterstützte. Er konstatierte: „Aktuell strömen die Menschen auf die Bahnen, viele Familien sind dabei. Wir wollen den Rennsport im Südwesten unter allen Umständen erhalten.“

Auch sportlich läuft es für die pfälzischen Aktiven aktuell richtig rund. Kellers Partnerin Scarlet Möller, aktuell einzige Berufstrainerin in Haßloch, hatte vor wenigen Tagen mit ihrem sechsjährigen Wallach Verdans als Außenseiter ein mit 16.300 Euro dotiertes Handicap in Straßburg gewonnen, Kellers 13-jährige Nichte Luisa kehrte am vergangenen Wochenende mit einem Sieg von der Junioren-WM aus Budapest zurück, Nora Cronauer aus Münchweiler steht nach zwei Siegen an der Spitze der aktuellen WM-Wertung der Amazonen.

Laquai gewinnt

Jaqueline Laquai aus Hayna gewann am Himmelfahrtstag eine Prüfung in Magdeburg. Die „Münchweiler-Mädels“ hielten auch in Haßloch die Fahne der Lokalmatadoren hoch. Marie Gast gewann die Auftaktprüfung mit dem fünfjährigen Wallach Master of Light aus dem Quartier ihrer Chefin Nastasja Volz-Degel aus Sankt Wendel.

Danach übernahmen die ausländischen Gäste das Kommando. Im Hauptereignis des Tages, der traditionsreichen Haßlocher Meile, durfte sich die Holländerin Romy van der Meulen über den Sieg ihres vierjährigen Wallachs Pivotal Affair und den dritten Platz des gleichaltrigen Cuban Lynx freuen.

Siegreiter Leon Wolff aus Köln hat in seiner erfolgreichen Karriere schon unzählige Rennen gewonnen, doch es war tatsächlich sein erster Erfolg auf der Waldrennbahn. Über 1000 km einfache Wegstrecke hatte der ungarische Trainer Pal Csontos nicht umsonst auf sich genommen, sein Hengst Eliot sicherte sich den „Preis der VR Bank Kur- und Rheinpfalz“.

Präsident Keller möchte mit seinem Team wieder an alte Zeiten anknüpfen, bis vor zehn Jahren gab es in Haßloch drei oder vier Renntage im Jahr. Sein Fazit: „Ich habe viel Zuspruch von unseren aktuellen und möglichen neuen Sponsoren erhalten. Unser klares Ziel sind künftig wieder zwei Renntage pro Jahr.“