Es ist schon länger als 50 Jahre her, da fand sich in der katholischen Kirchengemeinde Maikammer eine Gruppe junger Leute unter der Bezeichnung Spiritual Singers zusammen, die sich dem damals in der Region noch recht unbekannten religiösen Liedgut verschrieben hatte, dem Neuen Geistlichen Lied – kurz NGL genannt. Am Samstag wird nachgefeiert.

Sie wollte damals der Gottesdienstgestaltung einen lebendigeren, zeitgemäßen Anstrich verleihen, was ihr auch heute noch am Herzen liegt. Die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinschaft aus Sängerinnen und Sängern, akustisch verstärkt durch eine Instrumentalgruppe, musste bedingt durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr verschoben werden. Am kommenden Samstag wird sie nun nachgeholt mit einem Konzert in der katholischen Pfarrkirche von Maikammer.

Es war durchaus Neuland und auch ein etwas gewagtes Unterfangen, auf das sich 1971 der 18-jährige Führer der Pfarrjugendgruppe Bruno Kühn eingelassen hatte, als er sich vornahm, in die zur Routine gewordene Gottesdienstordnung neue, erfrischende Akzente setzen zu wollen, und er mit einer beachtlich großen Zahl Gleichgesinnter die neue Gesangsgruppe gründete.

Von der Bischofskonferenz untersagt

Kühn war bewusst gewesen, dass er mit einem nicht unerheblichen Widerstand der katholischen Geistlichkeit hatte rechnen müssen. Zwar hatte die vom aufkommendem Beat und Rock geprägte Pop-Musik der frühen 1960er Jahre allenthalben in der jungen Musik-Generation bereits Fuß gefasst und begonnen, sich auch auf das Geistliche Liedgut auszuwirken, wie etwa in den Liederwettbewerben der Evangelischen Akademie Tutzing gezeigt, die Verwendung von Jazz, Negro Spirituals und, wie es hieß, geistlichen Schlagern war von der katholischen Bischofskonferenz 1966 für Gottesdienste aber als unpassend untersagt worden.

Aufhalten ließ sich die Trendwende dadurch nicht. Es waren nachhaltig wirkende Eindrücke, die der Kirchenmusiker Peter Janssens, Mitbegründer des sogenannten Sacro Pops, mit seiner Band bei Bruno Kühn auf einer Veranstaltung der Katholischen Jugend in Ludwigshafen 1971 hinterließ. Zuvor hatte Kühn bereits an einem NGL-Workshop in Frankfurt teilgenommen und 1970 im Dekanatsrat Edenkoben die Bildung einer Singgruppe nach neuem Muster angeregt. So war es schließlich zur Entstehung der Spiritual Singers gekommen. Als Chorleiter stellte sich Johannes Corbet aus Diedesfeld zur Verfügung, der auch auf der Gitarre begleitete, während Kühn den Part des Schlagzeugers übernahm. Seit 1975 leitet Kühn den Chor selbst. Der damalige Pfarrer Werner Seither sei seiner Arbeit sehr aufgeschlossen gegenübergetreten, versichert Kühn. Er stellte auch der Gesangsgruppe, die rasch auf rund 30 Mitglieder angewachsen war, bereitwillig einen Proberaum in der Pfarrei zur Verfügung.

Keiner Konfession verpflichtet

Die Spiritual Singers fühlen sich keiner Konfession verpflichtet und verstanden sich von jeher eher als Multiplikatoren, die sich in den Glaubensgemeinden der Region anboten, Gottesdienste mit dem neuen Liedgut zu gestalten und somit die Bildung weiterer Gesangsgruppen anzuregen. Mehr und mehr dehnten sie ihre Aktivitäten auch auf das ganze Bistum aus. Regelmäßig nehmen die Spiritual Singers an den Waldgottesdiensten an der Totenkopfhütte teil. Als ein Höhepunkt ihres Engagements gilt ihnen die Ausgestaltung eines vom Bistum organisierten Katholikentags auf Johanniskreuz.

Als in den 1980er Jahren in fast allen Pfarreien der Region Singkreise, Chöre und Musikgruppen im gleichen Sinn entstanden waren, sahen die Spiritual Singers ihre Pionier-Mission im Grunde erfüllt und verlegten sich dann mehr auf Konzerte von Benefiz-Projekten im Bistum, so für den Arbeitslosenfonds oder für die Arbeitnehmerbewegung.

Bruno Kühn, der heute im Ruhestand in Annweiler wohnt, stammt aus einer in der heimatlichen Kirchengemeinde sehr engagierten Familie. Von 1998 bis 2018 leitete er das Caritas-Zentrum in Landau. 1995 gründete er auch in Annweiler eine „Sing mit“-Kreis und stellte für die Kirchengemeinde ein neues Liederbuch zusammen.

Beim Jubiläumskonzert am Samstag beginnt werden in fünf Musikblöcken Lieder vorgestellt, die für die abgelaufenen 50 Jahre besonders prägnant gewesen sind, darunter Gospels, Lieder sozialpolitischen Charakters und Ausschnitte aus Messen von Peter Janssens. Die Begleitband besteht aus Keyboard, E-Bass, Schlagzeug und Querflöte. Liedtexte liegen zum Mitlesen aus.

Termin

Samstag, 29. Oktober, 18 Uhr, katholische Pfarrkirche Maikammer, Eintritt frei.