Ein 50-jähriger Neustadter hat am Freitagabend so stark randaliert, dass er auch Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei verletzt hat. Laut Polizeibericht begann der Einsatz in der Branchweilerhofstraße gegen 22 Uhr. Der 50-Jährige hatte zuvor in seiner Wohnung randaliert und sich Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst sollte sich um die Verletzungen kümmern. Doch bei der Behandlung schlug der Mann einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes mit der Faust ins Gesicht. Auch gegenüber den Polizisten war der Mann sehr aggressiv, sodass die Beamten mit dem Einsatz eines Tasers drohten. Da auch dies die Situation nicht beruhigte, mussten die Polizisten den Neustadter fesseln. Auch dagegen wehrte sich der 50-Jährige vehement und trat einem Polizisten in den Bauch. Da sich der Mann auch nach der Fesselung nicht beruhigen ließ, wurde er in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Einsatzkräfte immer wieder Opfer von Gewalt werden. Die Taten reichten von Beleidigungen über Drohungen bis hin zu körperlichen Angriffen und Anspucken. Die Polizei verfolge jede dieser Taten. Den Täter drohten beim Widerstand gegen Einsatzkräfte entweder Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahre.