Die Edelsteintage als Nachfolger der Mineralienbörse öffnen am Samstag und Sonntag zum 50. Mal ihre Pforten in der Stadthalle Paradiesgarten in Deidesheim.

Über 30 Aussteller aus dem In- und Ausland sollen laut Veranstalter, der Edelsteinmessen Hess GmbH aus Kirschweiler, in der Stadthalle am Paradiesgarten Samstag und Sonntag ihre Stände aufbauen. Sie stehen dann Besuchern mit Rat und Expertise zur Verfügung. So bietet Peter Fischer in seiner Goldschmiedewerkstatt Interessierte an, unter fachmännischer Anleitung einen eigenen Silberring zu schmieden. Im Mittelpunkt der Edelsteintage, die seit 2021 die Nachfolge der traditionellen Mineralienbörse angetreten haben, stehen neben Mineralien auch Edelsteine und Schmuck.

Info



50. Edelsteintage, Stadthalle Paradiesgarten, Bahnhofstraße 5, Deidesheim am Samstag, 10 bis 17 Uhr, und am Sonntag 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.