Einen Abend voller geistreicher musikalischer Unterhaltung verspricht das szenische Konzert „Ein neuer Frühling“ mit dem Berliner Vokalensemble „Comedian Harmonists Today“ am 13. November im Neustadter Saalbau, mit dem der Neustadter Konzertveranstalter Christoph Schmid endlich die schier endlos lange Corona-Flaute hinter sich lassen möchte. Für die Leser der RHEINPFALZ gibt es eine Verlosung von 5 x 2 Karten.

Die Anzeige von 1927, in der der Tenor Harry Frommermann „schön klingende Stimmen“ für ein neues Ensemble suchte, könnte auch für die Besetzung der „Comedian Harmonists Today“ gelten. 2004 suchte das Berliner Theater am Kurfürstendamm fünf Sänger und einen Pianisten für die Uraufführung des Theaterstücks „Comedian Harmonists - jetzt oder nie“. Die Produktion sollte den Erfolg des Stückes „Veronika, der Lenz ist da“ fortsetzen. Die Sänger Thorsten Hennig, Friedemann Hecht, Thomas Winter, Alexander Franzen und Johannes Schwärsky sowie der Pianist Jörg Daniel Heinzmann fanden sich so zum Ensemble der heutigen „Comedian Harmonists Today“ zusammen. Für die Fernsehserie „Das Adlon: Zwei Familien. Drei Schicksale“ schlüpften sie 2013 dann auch vor der Kamera in die Rollen der historischen „Comedian Harmonists“.

Diesmal wird die ganze Geschichte der „Comedians“ erzählt

Mit einem Weihnachtsspecial war das Ensemble 2019 schon einmal zu Gast im Saalbau. Dieses Mal nun präsentiert das Sextett unter dem Titel „Ein neuer Frühling“ einen szenischen Konzertabend, der die ganze Geschichte der legendären deutschen Vokaltruppe der 20er und 30er Jahre erzählt – natürlich mit allen Klassikern wie „Mein kleiner, grüner Kaktus“, „Veronika, der Lenz ist da“, „Wochenend und Sonnenschein“ oder „Ich wollt, ich wär ein Huhn“. Aber auch nicht gar so bekannte Stücke wie „Ali Baba“ oder „Stormy Weather / Ohne Dich“ werden bei dem 90-minütigen Programm zu hören sein.

Dokumentarische Zeitungsausschnitte, Zitate aus Briefen und kleine Spielszenen verdeutlichen zudem die politische Lage nach der Machtübernahme durch die Nazis, unter der die Gruppe zu leiden hatte und die letztlich zu ihrem Auseinanderbrechen führten. 1933 kam es zu ersten Absagen vertraglich vereinbarter Konzerte, da drei der sechs Mitglieder der „Comedian Harmonists“ – Collin, Frommermann und Cycowski – jüdischer Herkunft waren und mit Berufsverbot belegt wurden. 1935 nahmen sie als letzte legale gemeinsame Plattenproduktion im Electrola-Studio in Berlin den vielsagenden Titel „Morgen muß ich fort von hier / Am Brunnen vor dem Tore“ auf. Es gab zwei direkte Nachfolgegruppen, das „Meistersextett“ in Deutschland und die „Comedy Harmonists“ im europäischen und weiteren Ausland. Der nach Amerika geflohene Collin gründete zudem 1947 eine weitere Gruppe mit amerikanischen Mitgliedern, die ab Juli 1948 mit einem vom zeitgenössischen Swing geprägten Programm eine ausgedehnte Europatournee unternahm. Alle sechs Mitglieder der ursprünglichen „Comedian Harmonists“ überlebten den Zweiten Weltkrieg, traten aber nie mehr gemeinsam auf. Als Letzter starb 1998 Bariton Roman Cycowski.

Alle Sänger bringen Ausbildung und Erfahrung mit

Auch ihre zeitgenössischen Nachfolger verfügen alle über erstklassig ausgebildete Stimmen: Der erste Tenor Thorsten Hennig zum Beispiel studierte an der Berliner Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ klassischen Gesang, Buffo-Tenor Thomas Winter an der Folkwang-Hochschule in Essen. Bariton Alexander Franzen sang als Opernsänger schon mit den Wiener Sinfonikern und bei den Bregenzer Festspielen. Auch Bass Johannes Schwärsky verkörperte schon alle wichtigen Opernpartien seines Stimmfachs. Schon 2000 realisierte er zudem am Staatstheater Kassel ein „Comedian Harmonists“-Stück und übernahm dabei selbst die Rolle des Robert Biberti. Der zweite Tenor Friedemann Hecht schließlich studierte in Gießen und ist Mitglied im „Vocalconsort Berlin“, das als einer der besten und flexibelsten Chöre Deutschlands 2013 mit dem Echo Klassik ausgezeichnet wurde. Der Pianist, Arrangeur und musikalische Leiter Jörg Daniel Heinzmann wiederum ist sowohl als Dozent im Fach Klavier, Kammermusik und Korrepetition, als auch als Dirigent und Chorleiter an zahlreichen Produktionen beteiligt.

Termin/Verlosung

Die „Comedian Harmonists Today“ kommen am Samstag, 13. November, 20 Uhr, mit ihrem Programm „Ein neuer Frühling“ in den Saalbau nach Neustadt. Karten (46 Euro) gibt es zum Beispiel bei Tabak Weiss in Neustadt, über Ticketservice 0631 37016618 und unter www.adticket.de oder www.reservix.de. Es gilt die 2G-Regel, das heißt, eingelassen werden nur nachweislich Geimpfte oder Genesene.

