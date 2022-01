1999 erblickte er das Licht der Welt, der Grüffelo aus dem gleichnamigen Kinderbuch der britischen Schriftstellerin Julia Donaldson, und hat sich seitdem nicht zuletzt durch die eingängigen Illustrationen des Deutschen Axel Scheffler längst zu einem modernen Klassiker entwickelt. Am Donnerstag, 27. Januar, kommt das Wald-Monster, das sich von einer kleinen Maus hinters Licht führen lässt, nun um 15.30 Uhr auch auf die Bühne im „Kulturviereck“ in der Gillergasse 14 in Haßloch.

Gespielt wird die Figurentheaterversion des Kinderbuchs von der Puppenspieler-Familie Maatz mit bis zu ein Meter hohen Stabfiguren, die laut Angaben der Veranstalter aus derselben Werkstatt stammen wie die bekannten Figuren der Muppetshow. Geeignet ist das Stück laut Familie schon für Kinder ab 2 Jahren. Die Dauer der Show wird mit 55 Minuten angegeben. Karten (10/9 Euro) 30 Minuten vor Showbeginn an der Theaterkasse vor Ort. Außerdem verlost die RHEINPFALZ 5 x 2 Karten unter allen Lesern, die uns heute, Dienstag, 25. Januar, bis spätestens 13 Uhr unter Angabe von Name und Adresse eine E-Mail mit Betreff „Grüffelo“ an redneu@rheinpfalz.de senden.