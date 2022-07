Neustadt darf neue Bürger willkommen heißen: Am Mittwoch hat Bürgermeister Stefan Ulrich im Ratsaal 49 Personen ihre Einbürgerungsurkunden ausgehändigt. Aus 17 verschiedenen Nationen stammen die neuen Neustadter: Kamerun, Syrien, Lettland, Belarus, Rumänien, Italien, Großbritannien, Neuseeland, Polen, Marokko, Pakistan, Afghanistan, Frankreich, Kirgistan, Griechenland und Iran. Ulrich betonte in seiner Rede, dass er den „mutigen Schritt“ zur Einbürgerung respektiere. Denn mit der Annahme der Staatsbürgerschaft werde Deutschland auch offiziell zur neuen Heimat gemacht. Ulrich: „Ich weiß, dass dort, wo man aufgewachsen ist und seine Kindheit hatte, immer ein Stück Heimat ist.“ Er ermutigte die Anwesenden daher, ihre eigene Kultur weiterhin in ihr Leben einfließen zu lassen. Vor der Übergabe der Einbürgerungsurkunden erhoben sich die Anwesenden und legten einen Eid ab: Sie erklärten sich dazu bereit, dem Grundgesetz und allen Gesetzen der Bundesrepublik zu folgen. Zusätzlich zu ihrer Urkunde erhielten die Eingebürgerten noch eine Ausgabe des Grundgesetzes. Um den offiziellen Akt gemütlich abzuschließen, lud Ulrich alle Anwesenden noch zu einem Glas Sekt und Gesprächen in lockerer Runde im Ratssaal ein.