34 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Bad Dürkheim und 13 in der Stadt Neustadt hat die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag für die vergangenen 24 Stunden gemeldet. Am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim wurde eine Lehrkraft positiv getestet, für weitere Personen an der Schule musste laut Gesundheitsamt aber keine Quarantäne angeordnet werden, weil es keine engen Kontaktpersonen gegeben habe. Darüber hinaus wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert: Gestorben ist eine über 80 Jahre alte Kreiseinwohnerin.

Seit Ausbruch des Coronavirus sind demnach im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 1476 Personen positiv getestet worden: 1091 im Landkreis und 385 in Neustadt. Im Landkreis sind derzeit 224 aktive Infektionen bekannt, 845 Personen sind wieder genesen. In Neustadt sind 307 Personen wieder gesund, es sind 76 aktive Infektionen bekannt. Hinzu kommen 22 Todesfälle im Landkreis und zwei in Neustadt.