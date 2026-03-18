Ein Mann ist am Dienstagvormittag im Regionalzug RE1 von Kaiserslautern nach Neustadt an der Weinstraße von der Bundespolizei kontrolliert und festgenommen worden. Laut Polizei ergab ein Abgleich der Personalien, dass gegen den 47-jährigen Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vorlag. Da er die fällige Geldstrafe von 1200 Euro nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal, wo er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen antreten musste.