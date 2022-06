Gleich drei Geißböcke sind am Dienstagnachmittag in Deidesheim innerhalb einer Stunde unter den Hammer gekommen. Auf der Bühne stand nicht nur der diesjährige Tributbock. Auch die Böcke, die 2020 und 2021 wegen der Pandemie nicht versteigert werden konnten, wechselten den Besitzer. Den höchsten Preis erzielte der diesjährige Bock, der für 4500 an Franz Lukas vom Weingut Margarethenhof in Forst ging. Den Geißbock von 2020 ersteigerte Wilfried Eck aus Billigheim für 2600 Euro. 2100 Euro zahlte Frank Zimmer für den Geißbock des Jahres 2021. Der Landstuhler ist der Vater des FCK-Spielers Jean Zimmer und Vorsitzender der Heimatfreunde Landstuhl. Dort wird nächstes Jahr Stadtjubiläum gefeiert, und der Geißbock soll dabei als Werbeträger fungieren.