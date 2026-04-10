Die Weinstube im Gästehaus „Grüner Baum“ ist die älteste in St. Martin und sicher eine der ältesten der Pfalz. Nun will David Philipp sie zu neuem Leben erwecken.

David Philipp geht ganz bewusst zurück zu den Wurzeln. Urig, gemütlich und liebevoll soll es werden in der Einrichtung, deren Ursprünge bis ins Jahr 1573 zurückreichen. Es ist ihm wichtig, den ursprünglichen Charakter zu bewahren. Dies gelingt alleine schon durch die Inneneinrichtung, die an den Stil der 1950er-/1960er-Jahre erinnert, wo man sich am Abend in geselliger Runde traf oder den Sonntag vor, während oder nach dem Kirchgang mit einem Frühschoppen einläutete.

Ab Freitag, 17. April, wird David Philipp das historische Kleinod drei Mal wöchentlich öffnen. Mittwochs, donnerstags und freitags darf man sich dann von 18 bis 22 Uhr etwas in eine Zeit zurückversetzen lassen, als alles noch ruhiger und beschaulicher zuging. Die Küche wird bis 21 Uhr geöffnet sein. Hier bekommt David Philipp Unterstützung von zwei Köchinnen, die sich die Arbeitszeiten aufteilen, ebenso wie zwei Servicekräften.

Deftige Küche in urigem Ambiente

Wie man es von früher her kennt, wird „gut bürgerliche Küche“ angeboten, nicht zuletzt typisch pfälzische Gerichte. Aber es gibt auch Besonderheiten, beispielsweise hausgemachte Blutwurst-Maultaschen, die David Philipp selbst kreiert hat, oder „Elwetritsche Flammkuche“ mit Leber- und Blutwurst.

Philipps Eltern, die beide aus Niedersachsen stammen, sich aber in der Pfalz kennen lernten, hatten das altehrwürdige Gemäuer vor fünf Jahren gekauft und an den Sohn verpachtet. Der 32-Jährige machte sich selbstständig und richtete hier ein Gästehaus mit neun Doppelzimmern ein, wo er Übernachtungen mit Frühstück anbietet.

Mit der Weinstube will er einen weiteren Schritt gehen und einen Ort schaffen, der für regionale Küche, gute Weine und eine authentische Atmosphäre steht. Wenn er sagt: „Modern kann jeder“, wird klar, was seine Vorstellungen sind. „Ich will wieder zum Alten zurück, das Gefühl der ältesten Weinstube im Ort zurückholen!“

Ursprünglichen Charakter bewahren

Es sei schon etwas Besonderes, das historische Haus aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken, aber gleichzeitig dessen ursprünglichen Charakter zu bewahren. „Ich saß gerne einmal in der Woche am Abend hier in der Weinstube mit meinen Übernachtungsgästen bei einem Glas Wein zusammen, ohne dass dies einen offiziellen Weinstubencharakter hatte. Dies gefiel allen und sie meinten, dass man doch hier wieder eine echte Weinstube einrichten könnte“, berichtet Philipp.

Bislang hatte er nur an Freitagen geöffnet, allerdings nicht für die breite Öffentlichkeit. Er spürte aber zuletzt, dass eine gewisse Nachfrage da war. Da keine Umbauten erforderlich waren, nahm die Idee schnell Gestalt an, und nun wagt er diese umzusetzen. Erst einmal von April bis Ende Oktober, parallel zu den Öffnungsmonaten des Gästehauses. Je nach Erfolg ist eine Ausweitung der Öffnungszeiten nicht ausgeschlossen: „Ich habe nichts zu verlieren, da ja die Räumlichkeiten und die, wie ich finde, sehr passenden Utensilien vorhanden sind.“ Diese haben sich in den letzten gut vier Jahrzehnten kaum verändert, wie ein Bild aus dem Jahr 1983 belegt, was an der Wand der Gaststube hängt.

Urkunde ebenfalls schon historisch

Die alten Tische und Stühle, eine sicher gut 100 Jahre alte Nähmaschine, ein wunderbarer Holzschrank und sonstige Kleinigkeiten an der Wand – das alles prägt das Bild. Nicht zu vergessen eine Urkunde aus dem Jahr 1923, die an das damalige 350-jährige Bestehen des Gasthauses erinnert. „Ich fühle mich hier in der Weinstube, aber auch im ganzen Haus sehr wohl, zumal ich ja hier im Gebäude wohne“, sagt Philipp, der sich gut vorstellen kann, hier alt zu werden.

Bis zu 40 Personen finden in der Weinstube Platz, dazu kommt noch mal die gleiche Anzahl an Sitzplätzen im überdachten Innenhof. Barrierefreiheit kann David Philipp allerdings nur im Hof anbieten. Die Gaststube erreicht man nur über eine Steintreppe. „Umbauten in dieser Hinsicht sind schon deshalb recht schwierig, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht.“ Wie er aber aus Gesprächen hörte, wollen dennoch auch die über 70- und 80-jährigen seine Weinstube ansteuern und das Flair alter Tage genießen.

David Philipps berufliche Wurzeln liegen in der Hotellerie. Ab 2013 absolvierte er eine Ausbildung im Hotel Immenhof in Maikammer. Im Leinsweiler Hof, in der alten Rebschule in Rhodt und im Hotel Schloss Edesheim sammelte er weitere Erfahrungen. Im „Trofana Royal“ im österreichischen Ischgl schnupperte er internationale Hotelluft. Zudem hat er sich zum Betriebswirt weitergebildet.

Da der „Grüne Baum“ über 450 Jahre alt ist, sind regelmäßig Renovierungsarbeiten und Erneuerungen notwendig, die die Familie Philipp stets selbst vornimmt.

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Gästehaus und Weinstube Grüner Baum, Tanzstraße 2, St. Martin, Telefon 06323 4532.