Der Eimer von Lotte und Bernd Wildberger konnte sich sehen lassen: 145 Milliliter Wasser waren nach dem Schubkarrenrennen beim Haardter Weinfest auf der Straße am Donnerstagnachmittag noch übrig geblieben. Auch so manche Hindernisse hielten die beiden nicht auf – innerhalb von 9 Minuten und 57 Sekunden legten sie die Strecke vom Süßwarenstand durch die Menschenmenge bis zum Schulhof zurück. Dort wurden sie um 18 Uhr dann auch als Sieger geehrt. Laut Rolf Strobel vom Haardter Förderverein lief alles „rundum super gut“, niemand habe die wegen der Baustelle in der Haardter Straße veränderte Strecke blockiert. Die Stimmung sei toll gewesen. 45 Zweierteams waren an den Start gegangen, das Siegerteam wurde traditionell in Wein aufgewogen, den es selbstverständlich mit nach Hause nehmen durfte.

Für einen tierischen Zwischenfall entlang der Strecke sorgte ein ausgebüxter Ziegenbock.