Eine Dreiviertelstunde lang steckte am Dienstag eine Frau in einem Aufzug am Bahnhof in Lambrecht fest. Die Feuerwehr wurde gegen 16.15 Uhr alarmiert, weil der Lift zwischen den beiden Etagen stehengeblieben war. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür zwar per Notentriegelung, aber wegen eines technischen Defekts ließ sich der Aufzug jedoch nicht bewegen. Deshalb musste ein Techniker des Aufzugsunternehmens gerufen werden, der die Frau nach 45 Minuten aus ihrer misslichen Lage befreien konnte. Sie hatte die Zwangslage laut Feuerwehr gut überstanden und konnte ihre Zugfahrt „mit etwas Verspätung uneingeschränkt antreten“.