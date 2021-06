Zwei Betrunkene haben die Neustadter Polizei am Mittwochabend auf Trab gehalten. So fiel einer Streife gegen 21.30 Uhr in der Schlachthofstraße ein Mofa auf, das mit etwa Tempo 70 unterwegs war. Da die Polizisten bei der Kontrolle starken Alkoholgeruch wahrnahmen, baten sie den 44 Jahre alten Fahrer zum Alkoholtest. Das Ergebnis: 4,02 Promille. Der 44-Jährige gab auch gleich zu, dass das Mofa frisiert sei und „deutlich schneller“ als Tempo 50 fahren könne. Einen entsprechenden Führerschein konnte er nicht nachweisen. Er hat nur einen Mofa-Führerschein. Das Mofa wurde sichergestellt. Den zweiten Betrunkenen erwischte die Polizei gegen 21 Uhr. Der Autofahrer fiel auf, weil er in der Volksbadstraße Driftübungen mit seinem Wagen machte. Auch bei dem 35-Jährigen stellten die Polizisten bei der Kontrolle Alkoholgeruch fest. Das Ergebnis: 1,36 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein hat.