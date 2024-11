Die gute Stimmung an der Strecke lockt viele Stammgäste zum 43. Martinslauf. Die Startplätze allerdings füllen sich nur langsam.

Die Anmeldungen zum 43. Martinslauf tröpfeln im Vorfeld zwar nur langsam ein. Dennoch ist Uschi Schmidt zuversichtlich, am Samstag wieder ein ansehnliches Teilnehmerfeld bei der Traditionsveranstaltung durch die Straßen von St. Martin begrüßen zu können. „Wir sind als Organisatoren mit Herzblut dabei und können auf einen festen Stamm von Teilnehmern bauen. Der Lauf gehört einfach zum Martinus-Weinfest dazu“, betont die Organisatorin.

Immer einmal wieder habe es schwierige Jahre gegeben, in denen der Martinslauf habe ausgesetzt werden müssen. Und die Weiterführung der 1979 begründeten Tradition sei sogar schon mehrfach ernsthaft auf dem Prüfstand gewesen. „Bitte macht auf jeden Fall weiter“, war dann immer wieder der Wunsch vieler Teilnehmer, den der TuS St. Martin. bisher auch immer erfüllen konnte. „Obwohl es natürlich auch bei uns immer schwerer wird, freiwillige Helfer zu aktivieren“, sagt Uschi Schmidt mit Blick auf die nicht geringeren organisatorischen Herausforderungen. So muss in erster Linie die Strecke durch den Ortskern während des Publikumsverkehrs zum Weinfest abgesichert werden. Etwa 20 Mitglieder haben dazu während der einzelnen Läufe auf den ruhenden Verkehr und die Fußgänger ein wachsames Auge. Sechs bis acht Helfer sind in der Kaffeestube des Vereins eingeteilt, die traditionell ein Teil des Martinus-Weinfestes ist.

Fünf Teams bei Premiere

Sechs Feuerwehrleute sorgen zudem für die Regelung des fließenden Verkehrs vor allem im Bereich der Totenkopfstraße. Sie fallen damit zugleich aber als potenzielle Mitglieder der Staffel der Floriansjünger aus, die wie im Vorjahr mit ihrer persönlichen Schutzausrüstung auf die Strecke gehen werden. Den in diesem Jahr erstmals angebotenen Wettbewerb über viermal eine Runde werden nach derzeitigem Stand voraussichtlich fünf Teams bestreiten. Neben den beiden auswärtigen Staffeln „Ruff un Runner“ und „Die Pössels“ gehen noch eine TuS-Jugendmannschaft und ein Fußballteam am Samstag um 14 Uhr an den Start.

Entgegen den bisher nur spärlichen Anmeldungen erwartet Uschi Schmidt im Schülerlauf zwischen 40 und 50 Starter auf der Strecke durch den Ortskern: „Wir bekommen dazu Gruppenmeldungen und erwarten größere Vertretungen unseres eigenen Vereins, aus Rockenhausen und von den Fußballern der Jugendspielgemeinschaft Kalmit.“ Im Hauptlauf über 7,8 Kilometer geht es ebenfalls in den letzten Tagen vor dem Rennen mit den Teilnehmerzahlen traditionell noch deutlich nach oben. Schmidt: „Das ist typisch. Viele warten wegen des späten Termins das Wetter ab und entscheiden sich erst kurzfristig, in St. Martin zu starten. Die schöne Stimmung während des Weinfestes entlang der ganzen Strecke spricht einfach für sich, auch wenn der Rundkurs mit seiner Steigung am Beginn nicht einfach zu laufen ist.“

Neuerung auf dem Parkplatz

Dennoch wäre dem Orga-Team natürlich viel lieber, bereits im Vorfeld die Teilnehmerzahlen besser einschätzen zu können, „allein schon der Bestellung von Martinsbrezeln wegen, die jeder Läufer erhält“. Man habe deshalb in diesem Jahr erstmals die Nachmeldegebühr auf 15 Euro erhöht, um einen Anreiz „über den Geldbeutel“ für eine Meldung bis zum regulären Ende am Freitag um 20 Uhr zu schaffen. Neu ist zudem ein Umkleidezelt auf dem Parkplatz im Start- und Zielbereich, in dem alle Teilnehmer mit Powersnacks als Vorbereitung auf die anschließende Herausforderung versorgt werden. Auf die Siegerin und den Sieger des Hauptlaufes wartet danach wieder ein Gutschein für einen örtlichen Gastronomiebetrieb.

Beim 43. Martinslauf gehen um 13.30 Uhr die Schüler- und Jugendlichen gemeinsam auf ihre Strecken. Die Schüler legen 1 Runde (rund 1,3 Kilometer), die Jugend 2 Runden (ca. 2,6 Kilometer) zurück. Um 14 Uhr beginnen der Hauptlauf (6 Runden, 7,8 Kilometer), das Walking-Rennen über 5 Runden und die 4 x 1-Runden-Staffel.

Information

Die Anmeldung für die Läufe ist online unter br-timing.de bis Freitag, 20 Uhr, möglich. Nachmeldungen können mit Ausnahme von Staffeln gegen eine erhöhte Gebühr in der Alten Kellerei St. Martin, Kellereistraße 1, am Veranstaltungstag ab 12.30 Uhr bis 30 Minuten vor Start des jeweiligen Laufs getätigt werden.