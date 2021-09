Übers Wochenende sind in Neustadt 41 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Darüber hat das Gesundheitsamt am Montag berichtet. Aktuell sind damit 263 Neustadter an Covid-19 erkrankt. Für den Kreis Bad Dürkheim hat die Behörde zwölf neue Fälle gemeldet, dort gibt es aktuell 270 aktive Infektionen. Laut Gesundheitsamt sind an der Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch sechs Kinder aus verschiedenen Klassen positiv auf Corona getestet worden. Je einen Fall gab es an der Schillerschule Haßloch und an der Realschule plus in Lambrecht. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt am Montag 45 neue Infektionen gemeldet. Dort gibt es einen Corona-Fall an der Schule in Maikammer.

Die neuen Kriterien

Laut den aktuellen Daten des Landesuntersuchungsamt sind beide Kreise und die Stadt Neustadt weiterhin in der ersten Corona-Warnstufe. Die neue Regelung gilt seit Sonntag und berücksichtigt außer der Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) nun auch die Aspekte, wie viele Patienten im Krankenhaus sowie auf der Intensivstation behandelt werden. In Neustadt ist die Inzidenz mit 244,1 weiterhin die höchste in ganz Rheinland-Pfalz. Allerdings liegen die regionale Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der Krankenhauseinweisungen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) und der regionale Anteil der Covid-19-Patienten an der Intensivkapazität unter den jeweiligen ersten Warnstufen. Damit bleibt Neustadt insgesamt auf Stufe 1. Es gibt also keine Verschärfungen, wobei diese laut der neuen Verordnung vor allem auf ungeimpfte Personen abzielen.